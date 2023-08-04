ВСУ перебрасывают западные РЭБ на купянское направление

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 38 0

В зоне спецоперации уже был замечен TSQ-114 Trailblazer производства США.

ВСУ перебрасывают западные РЭБ на купянское направление

Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики, неся огромные потери, начали перебрасывать на купянское направление западное оружие. Об этом сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, неонацисты оправили в Харьков партию средств обнаружения целей, радиоэлектронной разведки (РЭР) и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При этом прежде в зоне спецоперации уже был замечен TSQ-114 Trailblazer производства США.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российским силовикам удалось выяснить имена военкомов, которые мобилизуют население на подконтрольных Киеву территориях ДНР.

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