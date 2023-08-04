Жителя Казани задержали за участие в террористическом украинском формировании

В Казани задержан мужчина, причастный к деятельности террористического украинского формирования. Об этом сообщило управление ФСБ России по Татарстану.

Уточняется, что 29-летний местный житель дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело об участии в признанной на территории России террористической организации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской области пресечена деятельность группы пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ), передававших сведения о военной инфраструктуре российской армии в зоне специальной военной операции (СВО).