Жителя Казани задержали за участие в террористическом украинском формировании
Местный житель в ходе допроса дал признательные показания.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; УФСБ России по Республике Татарстан;5-tv.ru
В Казани задержан мужчина, причастный к деятельности террористического украинского формирования. Об этом сообщило управление ФСБ России по Татарстану.
Уточняется, что 29-летний местный житель дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело об участии в признанной на территории России террористической организации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской области пресечена деятельность группы пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ), передававших сведения о военной инфраструктуре российской армии в зоне специальной военной операции (СВО).
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