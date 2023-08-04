Лавров: «формула Зеленского» не учитывает судьбу миллионов русских

Министр обратился с риторическим вопросом к странам Запада.
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Президента Украины Владимира Зеленского всячески пытаются «подсветить» на международной арене. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналу «Международная жизнь», предложив западным странам пересмотреть свой подход к ситуации.
«Почему бы западным импрессарио не попросить его публично предъявить мировой общественности еще одну „формулу“ о том, как нынешний Киев видит положение русских и других нацменьшинств в своей стране после „перемоги“, на которую НАТО и ЕС не жалеют денег и вооружений?» — задался вопросом министр.
По мнению Лаврова, это помогло бы многим странам глобального юга, выражающим неравнодушие к происходящему, лучше понять всю ситуацию, прежде чем высказывать по ней позицию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кремль опубликовал совместное заявление по итогам саммита «Россия — Африка». Так, страны договорились продолжать обсуждать мирную инициативу по Украине.
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