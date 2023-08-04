Текст совместного заявления по итогам встречи президента России Владимира Путина и лидеров Африканской мирной инициативы опубликован на сайте Кремля.

В заявлении отмечается, что России и Африка по итогам прошедшего саммита договорились продолжать обсуждать мирную инициативу по Украине. В частности, речь шла о правах детей в зоне боевых действий, обмене пленными и других гуманитарных вопросах.

По итогам саммита «Россия — Африка» стало понятно, что он является одним из элементов построения многополярного мира. Такое заявление сделал эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. Кроме того, мероприятие продемонстрировало, что на африканском континенте также есть лидеры со своими амбициями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия относится к африканским странам как к друзьям, а они в свою очередь видят в РФ друга.