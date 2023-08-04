Эрдоган рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 41 0

При этом точной даты в Кремле еще не называли.

Эрдоган рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на визит российского лидера в страну в августе. При этом точная дата поездки еще не определена.

«Дата визита пока не определена, но наш министр иностранных дел, глава разведки — все проводят переговоры… думаю, что этот визит состоится в течение августа, дай Бог», — сказал Эрдоган, слова которого приводит РИА Новости.

Эрдоган в среду, 2 августа, провел с Путиным дистанционные переговоры и пригласил его с визитом в страну. По информации представителя Кремля Дмитрия Пескова, встреча будет согласовываться по дипломатическим каналам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подтвердил готовность российской стороны разморозить свое участие в зерновой сделке при выполнении Западом условий Москвы.

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