В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Эрдогана

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 29 0

Отправится ли президент России в Турцию? И когда это произойдет?

В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Эрдогана

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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В ходе телефонных переговоров президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о визите российского лидера в Турцию. При этом точных дат не называлось.

По информации представителя Кремля Дмитрия Пескова, встреча будет согласовываться по дипломатическим каналам.

«В целом, президенты подтвердили намерение встретиться, сроки и место будут согласовываться по дипломатическим каналам», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрдоган провел с Путиным дистанционные переговоры и пригласил его с визитом в страну.

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