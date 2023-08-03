В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Эрдогана

В ходе телефонных переговоров президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о визите российского лидера в Турцию. При этом точных дат не называлось.

По информации представителя Кремля Дмитрия Пескова, встреча будет согласовываться по дипломатическим каналам.

«В целом, президенты подтвердили намерение встретиться, сроки и место будут согласовываться по дипломатическим каналам», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрдоган провел с Путиным дистанционные переговоры и пригласил его с визитом в страну.