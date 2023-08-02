Путин подтвердил готовность вернуться к зерновой сделке, но есть нюанс

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

Путин подтвердил готовность вернуться к зерновой сделке

Путин подтвердил готовность вернуться к зерновой сделке, но есть нюанс

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Российский президент провел телефонные переговоры с Эрдоганом.

Глава РФ Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны разморозить свое участие в зерновой сделке при выполнении Западом условий Москвы. Об этом сообщил Кремль по итогам телефонного разговора президента с турецким коллегой Реджеп Тайипом Эрдоганом.

В публикации уточняется, что в рамках беседы лидеры двух стран обсудили важные вопросы двустороннего взаимодействия. Не обошли они стороной и тему зерновой инициативы, которая была прекращена. Путин высказал свою принципиальную позицию по данному вопросу.

«Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией», — написано в сообщении пресс-службы главы РФ.

Отмечается также, что Россия понимает потребности нуждающихся в продовольствии стран и работает над вариантами поставки им российского зерна. Рассматривается возможность их снабжения на безвозмездной основе.

Москва приостановила свое участие в инициативе 18 июля. Ранее соглашение неоднократно продлевалось, однако условия российской стороны соблюдены не были.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган договорился с Путиным о визите в Турцию.

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