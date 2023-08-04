Тысячелетние секреты: как справиться со стрессом методами тибетских монахов

Есть четыре способа, говорит специалист, которые способны улучшить ментальное состояние.

Стресс способен вызывать различные изменения в кишечном микробиоте, его влияние также может отразиться не только на пищеварительной, но и на иммунной системе. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Когда человек начинает испытывать стресс, его организм запускает быструю выработку таких гормонов, как адреналин и кортизол, которые могут влиять на функционирование кишечника, передает издание ИА SM-News. Например, вызвать синдром раздраженного кишечника (СРК), провоцирующий дополнительный дискомфорт в организме.

Таким образом одно накладывается на другое, и получается замкнутый круг. По мнению медика, состав микробиоты буддистских монахов отличается от других людей. Они обладают бактериями, способствующими снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии.

Кутушов считает, что состав бактерий кишечника положительно влияет на работу всего организма. Например, стресс может оказывать негативное воздействие на перистальтику.

Из-за него она может стать более медленной, или же, наоборот, ускориться. Это вызывает такие проблемы с пищеварением, как запоры и понос.

В тибетской медицине есть несколько эффективных способов, способных улучшить работу кишечника. Как ни странно, один из них — медитация.

Она позволяет успокоить ум, улучшить сосредоточенность и снизить уровень стресса. Второй способ — йога, позволяющая расслабить тело, разум, улучшить пищеварение и снять напряжение.

Третий — травы и препараты, наиболее популярные: шафран, ашваганда, шлемник, родиола. Четвертый — питание: в пищу следует употреблять продукты, которые легко усваиваются, а также избегать переедания.

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