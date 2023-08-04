«Лицом прямо об лед»: Лиза Арзамасова сделала пластику носа после травмы

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 56 0

Лиза Арзамасова сделала пластику носа после травмы

«Лицом прямо об лед»: Лиза Арзамасова сделала пластику носа после травмы

Фото: Белкин Алексей / ТАСС

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Актриса не фанат пластической хирургии, но зачем тогда она легла на операционный стол?

Актриса Лиза Арзамасова призналась поклонникам, что перенесла пластическую операцию. При этом девушка выступает за натуральную красоту. Она была вынуждена лечь на операционный стол из-за определенных обстоятельств. Об этом звезда «Папиных дочек» рассказала в своем Telegram-канале.

«Во время репетиции я упала лицом прямо об лед. Лить слезы было некогда, поэтому помчалась делать снимок и за мазью от синяков. Шоу должно продолжаться, поэтому из травмпункта вернулась на площадку», — написала Арзамасова.

В итоге нос актрисы был сломан и криво сросся. Девушка очень сильно переживала по этому поводу, но из-за работы и запланированного отпуска тянула с операцией. В итоге актриса впервые легла на хирургический стол.

Удар об лед не стал последним повреждениям для носа актрисы. Во время одного из представлений ее коллега резко открыл дверь, которая сильно ударила девушку по лицу. В итоге Арзамасова легла в больницу и во второй раз. Врач пообещал сделать все аккуратно и деликатно. Девушка не стала делать серьезную пластическую операцию, а просто подравняла нос.

Изменения оказались заметными, но актриса отметила деликатность своих друзей, коллег и поклонников, которые не стали донимать ее и задавать назойливые вопросы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Арзамасова не готовилась к материнству.

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