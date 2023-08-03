Лиза Арзамасова не готовилась к материнству: «Беспечно провела беременность»

Актриса уверена, что книги для будущих родителей, сколько ни прочитай, не помогут — важнее настрой женщины.

Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова спустя два года после рождения сына Льва от хореографа и фигуриста Ильи Авербуха призналась — она совсем не готовилась к материнству. Сегодня актриса вовсю участвует в интеграциях с образовательными и другими коммерческими проектами для родителей. Однако вынашивая малыша, она не читала специальную литературу, не ходила на курсы и не составляла планы на все вероятные экстренные ситуации.

Арзамасова объяснила причины такого несовременного подхода к родительству. По ее мнению, невозможно стать в этой области профессионалом заранее — только в процессе. Поэтому женщине стоит больше задумываться о своем настрое и своих эмоциях, а не о покупке очередной инструкции к ребенку в книжном магазине. Возможно, полагает она, ни одна из инструкций не подойдет.

«Не знаю, хорошо это или плохо. Но я считаю, что к родительству нельзя подготовиться. В этом плане я довольно беспечно провела свою беременность», — призналась актриса в личном блоге.

Стоит отметить, неготовой Арзамасова все-таки не оказалась. Муж старше нее на 21 год, он уже вырастил одного сына от бывшей коллеги по спорту Ирины Лобачевой. Парень всего на несколько лет моложе мачехи и живет, кстати, в ее доме, а не в мамином. Кроме того, с первых дней за Львом присматривает бабушка — она проводит с малышом много времени, пока родители занимаются карьерой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Елизавета Арзамасова прокомментировала слухи о разладе в семье и назревающем разводе.