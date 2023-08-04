Ювелирная работа: хирурги извлекли осколок снаряда из сердца российского бойца

Уже через несколько часов после вмешательства пациент сможет ходить.

Поистине ювелирную точность во время операций проявляют кардиохирурги военного госпиталя имени Вишневского. Из сердца раненого бойца они извлекли крупный осколок снаряда — он пробил правый желудочек.

Высшей степени профессионализм, плюс возможности уникальной гибридной операционной позволяют творить чудеса. Уже через несколько часов пациент сможет ходить — все увидел корреспондент «Известий» Семен Еремин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медики из Сеченовского университета провели уникальную операцию. Малоинвазивным способом — то есть с помощью специального оборудования и всего нескольких проколов — они поменяли пациенту часть важного внутреннего органа.

Подобное вмешательство было проведено впервые и закончилось благополучно. Теперь московские врачи поделятся опытом с коллегами из других регионов.