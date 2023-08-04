Ювелирная работа: хирурги извлекли осколок снаряда из сердца российского бойца

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Хирурги извлекли осколок снаряда из сердца российского бойца

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Уже через несколько часов после вмешательства пациент сможет ходить.

Поистине ювелирную точность во время операций проявляют кардиохирурги военного госпиталя имени Вишневского. Из сердца раненого бойца они извлекли крупный осколок снаряда — он пробил правый желудочек.

Высшей степени профессионализм, плюс возможности уникальной гибридной операционной позволяют творить чудеса. Уже через несколько часов пациент сможет ходить — все увидел корреспондент «Известий» Семен Еремин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медики из Сеченовского университета провели уникальную операцию. Малоинвазивным способом — то есть с помощью специального оборудования и всего нескольких проколов — они поменяли пациенту часть важного внутреннего органа.

Подобное вмешательство было проведено впервые и закончилось благополучно. Теперь московские врачи поделятся опытом с коллегами из других регионов.

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Ювелирная работа: хирурги извлекли осколок снаряда из сердца российского бойца

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