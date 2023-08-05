Украинские уклонисты пытались попасть в Молдавию в тайнике фургона

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 10 0

До границы мужчинам оставалось доехать около 300 метров, однако были обнаружены.

Украинские уклонисты пытались попасть в Молдавию в тайнике фургона

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Palamarchuk

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Четверо украинцев пытались незаконно попасть в Молдавию, чтобы укрыться от призыва на службу. Для этого мужчины спрятались в обустроенном в фургоне тайнике. До осуществления задуманного им не хватило буквально 300 метров до границы. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

В ходе проверки автомобиля водитель заверил, что внутри груза никакого нет. Однако пограничники решили обыскать машину тщательно. Тогда-то и были найдены уклонисты. Отмечается, что каждый из них заплатил по четыре тысячи долларов.

На Украине продолжает действовать военное положение, согласно которому выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из страны запрещен. За уклонение от службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Минобороны Украины пожаловались на огромное число уклонистов.

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