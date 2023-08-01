Вы где? В минобороны Украины пожаловались на огромное число уклонистов

В Минобороны страны считают, что причина проблемы не только в мерах, применяемых к призывникам сотрудниками военкоматов.

Все острее становится проблема уклонения украинских мужчин от мобилизации и службы в армии. Такое заявление сделал в эфире местного телеканала «Рада» первый заместитель министра обороны страны генерал-лейтенант Александр Павлюк. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация препятствует деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это очень большая проблема общества, с которой требуется уже сейчас начинать бороться. Не только искать проблематику в самих сотрудниках ТЦК (Территориальный центр комплектования, аналог российского военкомата. — ​Прим. ред.), которые исполняют свои обязанности», — заключил Павлюк.

В конце июля Верховная рада внесла изменения в систему мобилизации. С 29 числа на фронт могут попасть и те украинцы, чьи родители или супруги имеют первую или вторую группы инвалидности. Таких людей врасти решили отдавать на попечение другим родственникам (при наличии), а мужчин забирать в ряды ВСУ.

Военное положение на Украине было введено президентом Владимиром Зеленским сразу после объявления начала российской спецоперации по защите Донбасса. Тогда же началась всеобщая мобилизация, мужчинам от 18 до 60 лет запретили выезжать за границу. Наказание для обвиняемых в государственной измене или диверсантов с тех пор не раз ужесточалось вплоть до пожизненного заключения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как запорожский военком ВСУ подделал документы и признал себя инвалидом, чтобы не ехать на фронт.