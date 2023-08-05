А кто он у вас? Гороскоп домашних животных по знаку зодиака

Повадки любимого питомца говорят о многом. Астрологический портрет объясняет характер и темперамент домашних животных.

Хозяину важно найти общий язык с четвероногим другом, а гороскоп в этом деле — верный помощник. Все живые существа рождаются под влиянием звезд и планет, это делает нас непохожими друг на друга.

На основании книги Дианы Нильсен dni.ru составили астрологический портрет домашних животных по знаку зодиака. Он раскрывает неповторимую индивидуальность питомцев с собственными чувствами, мыслями и особенностями.

Овен

Связанные с созвездием Овна кошки и собаки предпочитают одиночество обществу других зверей. У питомца обычно много энергии, он старается донести до хозяина свои желания и настаивает на их реализации. По гороскопу Овны склонны получать ранки и ушибы на голове. Эти домашние животные всегда настороже, импульсивны, любят драться и носиться без остановки, часто кусаются.

Телец

Любит поесть, поспать и тактильный контакт с хозяином. Питомец верный, терпеливый и быстро осваивает дрессировку. Нередко получает удовольствие от музыки. Рожденный под знаком Тельца кот или пес предпочитает спокойные и мелодичные композиции. Домашнее животное может скрывать эмоциональное состояние от хозяина, но не прочь с ним пообщаться.

Близнецы

Болтливый, активный и любопытный зверек. Может казаться непослушным и вредным питомцем с хорошим чувством юмора. Четвероногий друг обычно меньших размеров, чем сородичи, и обладает яркими выразительными глазами. Не любит долго сидеть в одном положении, шустрый. Астрология влияет на непостоянство Близнецов. Такие домашние животные могут легко менять фаворитов среди домочадцев и отказываться от одних интересов в пользу других.

Рак

Скорее домосед, чем гуляка. Ленивый, тихий, добрый, привязан к хозяину и требует от него любви. У Рака переменчивое настроение, к незнакомцам дружелюбие проявляет редко, но с детьми в ладу. Питомец быстро толстеет, обожает вкусную еду и равнодушен к жестким подстилкам.

Лев

Командир и энергичный защитник, будь то кошка или собака. Всегда важничает, на позитиве и ждет похвалы. Обладает артистизмом, крепким здоровьем и громким голосом. Лев харизматичный и ревнивый. Гороскоп благоволит заводить такое животное: если оно полюбило хозяина, то от всей души.

Дева

Под этим знаком рождаются чистоплотные и хитрые домашние любимцы. Они рады угодить хозяину, позволяют себя вычесывать и стричь когти. Дева — животное своенравное, независимое, не любит делиться едой и игрушками с другими. Умеет расставаться с людьми и вещами. Питомец ориентирован на свои личные дела, при этом иногда грустит, нервничает и быстро раздражается. Если верить астрологическому портрету, уязвимый орган Девы — кишечник.

Весы

Утонченный, хорошо слажен, выглядит презентабельно. Без проблем находит общий язык с людьми и сородичами. Умеет убеждать хозяина, быстро привязывается, но отличается непостоянством. Предпочитает общество человека, когда пребывает на небольшом расстоянии. Животное-Весы может пошуметь, но звуки эти чаще ласкают слух. Питомец холодно относится к дракам и физической активности, стремится к максимальному комфорту для себя во всех сферах жизни.

Скорпион

Гороскоп наделяет домашних животных такого рода упрямостью, спокойствием и скрытным поведением. Легко поддается обучению, но выполняет команды и просьбы из личных побуждений. Четвероногий друг склонен к коварству, манипуляциям и половой активности. С точки зрения звериной астрологии Скорпион — целеустремленная личность с проницательными глазами. В компании других питомцев нередко чувствует дискомфорт.

Стрелец

Бесстрашный шалун с хорошим настроением, полный благородства. Хозяину трудно уследить за подопечным, ведь жизнь Стрельца связана с движением. Любовь к человеку транслирует вспышками, при этом товарищ послушный и легкий на подъем. Домашнее животное не лезет в драку, хотя разозлить его довольно просто.

Козерог

Спокойный питомец без всякого озорства и яркого проявления эмоций. Здоровье крепкое, но могут быть проблемы с зубами и кожные заболевания. В его интересы не входят игры. С другими животными Козерогу поладить непросто. Согласно гороскопу, такой четвероногий друг склонен к худобе, двигается осторожно и любит манипулировать окружающими. Это собственник, не готовый делиться своим имуществом.

Водолей

Оживленный, добродушный и открыт к общению, при этом не уверен в себе. Чувствительный, рассеянный, характер быстро меняется. Домашнее животное из разряда Водолеев проявляет к окружающим дружелюбие, но скорее для вида. Порой такие питомцы боятся темноты, а места отдыха выбирают рядом с электроприборами и проводами. Гороскоп подчеркивает особенную красоту представителей этого знака.

Рыбы

Домосед с развитой эмпатией и интуицией. Нежный и любящий, тихий и толерантный к членам семьи. Собака или кошка из астрологической категории Рыб много спит, причем подремать ложится рядом с хозяином. Это всегда верный друг. Гороскоп свидетельствует о желании питомца прятаться под столами, кроватями, в укромных уголках дома.

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