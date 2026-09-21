«Какой позор!» — Трамп назвал причину, по которой нужно немедленно завершить украинский конфликт

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 46 0

Такое заявление глава Белого дома сделал на фоне роста цен на бензин.

Трамп заявил, что украинский конфликт нужно завершить

Фото: www.globallookpress.com/Jim LoScalzo - Pool via CNP

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Трамп сказал, что от конфликта на Украине страдает весь мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт нужно завершить как можно скорее, так как от него страдает весь мир. Об этом ГЛАВА Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

«Эта нелепая и нескончаемая война на Украине должна быть прекращена. Весь мир страдает от этого… Какой позор!» — написал Трамп.

По словам американского лидера, киевские боевики регулярно наносят удары по нефтеперерабатывающим заводам. Из-за этого проблемы с дизельным топливом возникли у всего мира, в том числе и США. Также президент США напомнил, что в украинском конфликте ежемесячно гибнут тысячи человек. Большая часть из них — военнослужащие.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что цена на бензин в Америке не такие высокие, как были при его предшественнике Джо Байдене. Однако это не совсем верно. По данным клуба ААА, цена почти на все виды дизтоплива побила все мыслимые рекорды, но при этом Аи-92 стоит ниже максимума 2022 года. В некоторых штатах литр обходится 1,72 доллара — 144 рубля. Тем временем в Европе дела обстоят еще хуже. В Германии литр бензина стоит 2,78 доллара — 234 рубля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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