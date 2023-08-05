Решетников: ВВП России возрастет более чем на 2% по итогам года

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 51 0

Глобальный кризис — не помеха успешному развитию. Особенно, когда выбрана верная стратегия.

Решетников: ВВП России возрастет более чем на 2% по итогам года

Фото: Река Александр / ТАСС

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Министр экономического развития России Максим Решетников сделал благоприятный прогноз на ближайшие месяцы. По его словам, рост валового внутреннего продукта (ВВП) — то есть показатель рыночной стоимости всех произведенных в стране товаров и услуг для конечного использования — к концу года превысит 2%.

«Она (экономика России. — Прим. ред.) точно вырастет более чем на 2%, но давайте подождем конкретных цифр», — подчеркнул Решетников в ходе брифинга с журналистами.

Глава Минэкономразвития уточнил, что сейчас прогноз только формируется. В частности, ведомство занимается оценкой ситуации в ближайшие годы. Ближе к сентябрю Решетников обещал дать более детальный ответ на все вопросы по экономике, когда на руках «будут конкретные цифры».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России запустили Единую электронную визу.

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Решетников: ВВП России возрастет более чем на 2% по итогам года

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