Единую электронную визу запустят в России 1 августа

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

Закон о новой схеме оформления электронных виз в стране был принят в 2020 году, но из-за пандемии не вступил в силу.

Единую электронную визу запустят в России 1 августа

Фото: www.globallookpress.com / Merlin Meuris

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Запуск единой электронная виза для иностранных граждан будет запущена в России 1 августа текущего года в 10:00 по московскому времени. Об этом в официальных каналах сообщили представители консульского департамента Министерства иностранных дел (МИД) РФ. На главной странице ведомственного сайта electronic-visa.kdmid.ru также запущен посекундный обратный отсчет.

На этом сайте можно будет оформить документ. В Минэкономразвития РФ заявляли, что срок подготовки визы составит до шести календарных дней с момента подачи соответствующего заявления. Глава консульского департамента российского внешнеполитического ведомства Алексей Климов предупреждал, что стоимость разрешения на въезд в Россию иностранцев не превысит 52 долларов (4730 рублей по курсу на сегодня. — Прим. ред.).

Закон о новой схеме оформления электронных виз в РФ с 2021 года был принят в 2020-м. Запросить документ онлайн, как предполагалось, смогли бы граждане 52 стран. Вступление закона в силу было отложено в связи с пандемией коронавируса и закрытия государственных границ. В прошлом году президент РФ Владимир Путин напомнил правительству о нем и поручил вместе с МИД, Министерством внутренних дел (МВД) и Федеральной службой безопасности (ФСБ) возобновить работу, взяв во внимание список недружественных стран.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова высказалась о запуске в России оформления электронных виз 19 июля в ходе совещания с президентом. Вице-премьер предложила оставить первоначальный перечень из 52 стран и добавить в него еще три — Вьетнам, Камбоджу и Мьянму. Владимир Путин поддержал инициативу.

При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов из недружественных стран не смогут воспользоваться возможностью получить электронную визу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия с 1 августа прекратит выдачу виз в Петербурге.

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