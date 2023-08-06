«Будто самосвал проехался»: звезда «Дома-2» Капаклы пожаловался на здоровье

Бывший муж Марины Африкантовой поделился пугающим видео.

После того, как Роман Капаклы расстался с любовницей, он живет один. В последние годы рядом с ним все время была жена Марина Африкантова или спутница Татьяна Мусульбес, поэтому теперь ему приходится привыкать к одиночеству.

Звезда «Дома-2» редко готовит сам еду, поэтому часто заказывает доставку или ест в местах общественного питания.

Такой рацион не мог не отразиться на состоянии здоровья организма Романа. В личном блоге он пожаловался на проблемы. Экс-участник телестройки стал каждое утро просыпаться с сильными отеками. Мужчина рассказал о таких нюансах внешнего вида в своем блоге в социальной сети.

«Просто посмотрите на мое лицо, как будто по нему самосвал проехался. Такое отекшее, просто хана. Наверное, была армянская свадьба, причем на тысячу человек. Все потому что я фигню какую-то на ночь съел, у меня ощущение, как будто я в шлеме сижу. Что делать? Как избавляться от отеков?» — обратился за советом к поклонникам Капаклы.

Подписчики звезды «Дома-2» не остались в стороне. Они стали рекомендовать мужчине позаниматься спортом, больше ходить, чтобы организм находился в тонусе. Интересно то, что мужчина сам всю жизнь ведет активный образ жизни, занимается спортом и дает советы по правильному питанию, а теперь просит помощи.

«Забавно то, что раньше я советовал все эти штуки, а теперь получаю такие смс от вас», — написал бывший муж Марины Африкантовой.

Прежде сообщалось, что у экс-участника телестройки наступил тяжелый период в жизни. Около недели назад он разъехался с Татьяной Мусульбес, к которой уходил от супруги. Пара провела несколько месяцев на Бали, но все сломалось после того, как они вернулись на родину. Все-таки рутина будничных дней сыграла свое. По его словам, они разошлись для того, чтобы посмотреть на чувства друг друга.

Многим отношения пары казались идеальными. Экс-участники регулярно делились милыми фотографиями и признавались в чувствах. Что именно стало камнем преткновения в их союзе — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Гобозов обвенчался с беременной Князевой.

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