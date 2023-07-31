«По-настоящему муж и жена»: звезда «Дома-2» Гобозов обвенчался с беременной Князевой

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Полина Долгова
Полина Долгова 10 0

Звезда «Дома-2» Александр Гобозов обвенчался с беременной женой

«По-настоящему муж и жена»: звезда «Дома-2» Гобозов обвенчался с беременной Князевой

Фото: Instagram* / gobozov_sasha

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Как прошло торжественное мероприятие и в чем была невеста?

Кумир фанатов реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов пару месяцев назад женился на юристке Светлане Князевой. В скором времени супруги станут родителями. Молодожены решили не медлить после официальной росписи и поспешили закрепить свой союз перед Богом. Мужчина и женщина объявили о венчании в социальной сети.

К слову, об интересном положении возлюбленная рассказала Гобозову неожиданным образом. За завтраком она похвасталась любимому, что учится профессионально монтировать и показала ролик.

«Я просматривал три минуты отрывки из нашей совместной жизни, изображая на лице полнейший восторг, а сам думал: „Ну молодец, старается“. И вот в конце видео кадр — тест на беременность… Безумно благодарен Богу за то, что он послал мне Светочку и подарил нам счастье. И хочу сказать всем огромное спасибо за теплые слова», — рассказывал участник телестройки.

Для обряда венчания, беременная девушка выбрала бежевое платье и туфли в тон к нему, а будущий папа облачился в белое.

«Ну вот и случился еще один из самых важных дней в нашей жизни. Теперь мы по-настоящему муж и жена», — заявил он.

Однако не стоит забывать, что у брюнета есть экс-супруга Алиана Устиненко, которая воспитывает их общего сына Роберта. С ней у Гобозова есть некоторые проблемы, они расстались не на позитивной ноте. Бывшая возлюбленная хочет, чтобы отец не забывал уделять внимание всем отпрыском и помогать финансово.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-участник «Дома-2» Роман Капаклы рассказал о расставании с Татьяной Мусульбес.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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