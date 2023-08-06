«Без нее как-то страшно»: Гузеева привела собаку на съемки

Питомец Жужа уже сильно помогает Гузеевой. Но есть ли у собаки шанс стать новым соведущим?

Известная телеведущая Лариса Гузеева проводит работу по подготовке к новому сезону программы «Давай поженимся». Но, похоже, у женщины будет новый соведущий. Это ее собака по кличке Жужа.

На то, что Гузеева взяла на съемки четвероногого друга, обратил внимание портал dni.ru. Телеведущая поделилась видео, в котором рассказала, что собака ей помогает во время работы. На опубликованных кадрах знаменитости делают укладку волос, пока собака прикрывает грудь Гузеевой от посторонних глаз.

«Без нее прям как-то страшно. Жуж, прикрой маме сиськи! Я уже взрослая тетя, мне нельзя оголяться», — сказала Гузеева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гузеева похвасталась фигурой после похудения. Сделала она это после заявления гендиректора Первого канала Константина Эрнста о том, что совсем скоро популярная программа «Давай поженимся» вернется в эфир.

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