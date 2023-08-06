«Гарри не был идеальным мужем»: Меган Маркл в своей книге пройдется по принцу

Герцогиня Сассекская решила раскрыть все недостатки мужа. Чем ей не угодил сын короля?

Жена принца Гарри актриса Меган Маркл, по всей видимости, решила последовать примеру супруга и собралась написать свою биографическую книгу. В ней герцогиня Сассекская решила не жалеть своего мужа. Она расскажет, каким человеком является сын короля на самом деле.

В своей работе Маркл хочет откровенно сообщить про все детали пятилетнего брака с принцем Гарри и показать плохую сторону своего мужчины. Об этом рассказал источник издания The Mirror.

Сам же принц признавался, что ужасно себя чувствовал из-за того, что не смог защитить возлюбленную от нападок, которые на нее посыпались, когда пара жила в Великобритании. Маркл тогда даже посещали мысли о суициде, но Гарри был вынужден выполнять свои обязанности члена королевской семьи. Из-за них он не замечал, что у его жены проблемы.

«Теперь Меган хочет представить свою часть истории — и она намерена сделать это максимально глубоко и откровенно. В их браке были времена, когда Гарри не был таким уж идеальным мужем. Он это признает, но кто из нас всегда идеален?» — рассказал инсайдер издания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Меган Маркл преследуют неудачи в карьере и личной жизни.