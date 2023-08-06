«Гарри не был идеальным мужем»: Меган Маркл в своей книге пройдется по принцу

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 24 0

Меган Маркл раскроет недостатки принца Гарри в автобиографии

«Гарри не был идеальным мужем»: Меган Маркл в своей книге пройдется по принцу

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Герцогиня Сассекская решила раскрыть все недостатки мужа. Чем ей не угодил сын короля?

Жена принца Гарри актриса Меган Маркл, по всей видимости, решила последовать примеру супруга и собралась написать свою биографическую книгу. В ней герцогиня Сассекская решила не жалеть своего мужа. Она расскажет, каким человеком является сын короля на самом деле.

В своей работе Маркл хочет откровенно сообщить про все детали пятилетнего брака с принцем Гарри и показать плохую сторону своего мужчины. Об этом рассказал источник издания The Mirror.

Сам же принц признавался, что ужасно себя чувствовал из-за того, что не смог защитить возлюбленную от нападок, которые на нее посыпались, когда пара жила в Великобритании. Маркл тогда даже посещали мысли о суициде, но Гарри был вынужден выполнять свои обязанности члена королевской семьи. Из-за них он не замечал, что у его жены проблемы.

«Теперь Меган хочет представить свою часть истории — и она намерена сделать это максимально глубоко и откровенно. В их браке были времена, когда Гарри не был таким уж идеальным мужем. Он это признает, но кто из нас всегда идеален?» — рассказал инсайдер издания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Меган Маркл преследуют неудачи в карьере и личной жизни.

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