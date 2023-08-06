Любовь и деньги: почему Меган Маркл преследуют неудачи в карьере и личной жизни

Жена принца Гарри то и дело попадает в скандалы, а ее брак, вероятно, дал трещину.

Недавно Меган Маркл отпраздновала свое 42-летие. Вот уже пять лет бывшая актриса находится в браке с принцем Гарри. Еще в 2018 году все ожидали, что она станет настоящим идолом для миллионов поклонников. Однако все оказалось не так радужно. Меган Маркл то и дело попадает в скандалы, а СМИ активно обсуждают ее семейную жизнь, которая, кажется, не совсем идеальна.

Частые ссоры Меган и Гарри обусловлены недопонимаем и финансовыми проблемами пары, которые появились после того, как новоиспеченное семейство отстранилось от королевских родственников, а контракты с Netflix и Spotify перестали приносить доход, пишет Starhit.ru.

«Гарри безумно любит жену. Сейчас ему срочно нужен план „Б“, поэтому Гарри даже рассматривает вариант возвращения в Лондон с семьей. Он уже обсуждал этот вопрос с отцом и братом», — делились приближенные к семье лица.

В то же время попытка Гарри заработать на своих мемуарах так и не увенчалась успехом, а королевская семья обвинила его в неуважительном отношении.

Меган Маркл и принц Гарри разводятся: просто слухи или все серьезно?

Стремление Меган реализоваться в благотворительной сфере изначально было омрачено скандалами с дворцом и конфликтами с партнерами по бизнесу, что достаточно серьезно подпортило ее репутацию. Как отмечает издание, народ начал относиться скептически к ее персоне и поддерживать выдвинутый королевством принцип отстраненности по отношению к ней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему принц Гарри съехал от Меган Маркл.