Актер Кирилл Сафонов сообщил о смерти тяжелобольного племянника

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 163 0

Диагноз ушедшего из жизни молодого родственника артист не уточнил.

Актер Кирилл Сафонов сообщил о смерти тяжелобольного племянника

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Кирилл Сафонов сообщил о смерти своего тяжелобольного племянника Никиты. Трагической новостью актер поделился в соцсети, опубликовав фото близкого человека в инвалидной коляске и с торчащей из горла трубкой.

«Никитушки больше нет с нами. Похороны состоятся завтра в 13:00 на Ашкелонском кладбище», — подписал снимок Сафонов.

Давно перебравшийся в Израиль актер не уточнил причину смерти или диагноз племянника.

Подписчики в комментариях выражают соболезнования Сафонову. Кто-то из них предположил, что скончавшийся молодой человек страдал боковым амиотрофическим склерозом.

Ранее Сафонов рассказал о трагической смерти своей первой жены Елены. Как оказалось, после развода с актером женщина снова вышла замуж, однако через некоторое время и этот брак распался. Причиной стал алкоголизм Елены, из-за которого от нее отвернулась даже дочь от брака с Сафоновым. Девушка не общалась с матерью пять месяцев, после чего стало известно, что женщина умерла.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти жены знаменитого советского композитора Раймонда Паулса — Ланы Паулы.

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Актер Кирилл Сафонов сообщил о смерти тяжелобольного племянника

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