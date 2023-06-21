«Ее могли спасти»: трагичная история смерти экс-жены Кирилла Сафонова

Актеру Кириллу Сафонову исполнилось 50 лет: кому-то может показаться, что его жизнь — сплошная сказка, но ему пришлось пройти через множество трудностей. Издание StarHit решило вспомнить, какие потрясения были на пути артиста.

Например, звезда пережил смерть своей бывшей жены Елены. В первый раз он связал себя узами брака довольно рано, в 18 лет. Вместе с супругой и дочерью он уехал в Израиль в поисках лучшей жизни, но мечты реализовать не удалось и вскоре он расстался со своей избранницей.

«Развод стал для меня равносилен потере некого фундамента. Какие-то важные этапы проходили вместе, вместе взрослели, а потом произошло то, что один французский писатель назвал „эффектом новостроек“, которые возводятся одновременно и уверены, что будут существовать на одном уровне, однако, когда достигают крыши, выясняется, что связь между ними непрочна. Сохранять видимость семьи не имело смысла», — рассказывал актер.

Супругам удалось сохранить нормальные отношения, а Кирилл продолжал общаться с дочкой. Но если связь Насти с отцом была крепкой, то с матерью все сложилась иначе. Елена еще раз вышла замуж, но спустя 11 лет новый брак экс-жены Сафонова распался из-за ее алкоголизма.

«В Израиле насильно лечить нельзя. Ее могли спасти, если бы дочь убедила лечь в клинику. Настя пыталась, но мать ее не слушала. Тогда дочка говорила: „Ах так! Значит, я с тобой не буду общаться“», — рассказывал новый супруг Елены.

Мать и дочь не разговаривали примерно пять месяцев, а последняя фраза, которую написала Елена, звучала так: «Это уже эгоизм какой-то, я больше не буду пытаться до тебя достучаться». Вскоре женщина умерла и тогда дочь еще больше сблизилась с Сафоновым.

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