Европу охватили природные пожары: горит Португалия и остров Сардиния

Эфирная новость 29 0

Семь тысяч гектаров охватил лесной пожар в Португалии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Globalimagens / Atlanticopress; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

С такой же проблемой столкнулись и на Кипре.

Площадь в семь тысяч гектаров охватил природный пожар в Португалии. 11 человек госпитализировали с ожогами. Огонь подступил близко к нескольким населенным пунктам. Власти в экстренном порядке эвакуировали жителей. К борьбе с пожарами подключили авиацию. Но спасатели говорят, что взять пламя под контроль удастся в лучшем случае только через несколько дней. Огонь распространяется стремительно из-за сильного ветра.

Из-за пожаров эвакуируют людей и на Сардинии. Оттуда вывезли 600 человек. Тушением занимаются семь самолетов, которые сбрасывают на очаги возгорания морскую воду.

Кроме того, два воздушных судна для тушения лесного пожара на Кипре направляет Греция. Крупное возгорание возникло под Лимасолом. В ликвидации задействованы все спасательные силы региона. На просьбу о помощи также откликнулись Иордания и Израиль.

+22° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
94.81
1.03 103.84
1.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:24
Кот в мешке: как мошенники обманывают россиян на продаже домашних животных
7:09
Поляки раскритиковали Подоляка за слова о конкуренции между Киевом и Варшавой
6:54
Ян Цапник рассказал о планах на свой юбилей: «Мне сюрприз обещали»
6:40
Удар из миномета: как бойцы отряда «Барс-12» выбывают боевиков ВСУ из Белогоровки
6:26
Европу охватили природные пожары: горит Португалия и остров Сардиния
6:23
Бомба замедленного действия: какие проблемы с лицом незаметно возникают летом

Сейчас читают

Звезда «Великолепного века» Узерли вошла в список самых красивых женщин всех времен
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
На третий день: пропавшую девушку обнаружили мертвой на кладбище
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео