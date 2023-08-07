Пожарные в Якутии заходят в самое пекло для спасения ситуации в регионе

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Лес тушат с земли и с воздуха. Профессионалам помогают добровольцы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Bernd Pfeifer; 5-tv.ru

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В Якутии спасатели едва не попали в огненную ловушку, отстаивая населенные пункты от стремительно наступающего лесного пожара! 

В Республике горят более 125 тысяч гектаров тайги. Из-за ветра и жары огонь стремительно перебирается по верхушкам деревьев. И уже подошел на опасное расстояние к одному из поселков. До него остается всего несколько километров.

Лес тушат с земли и с воздуха. Профессионалам помогают добровольцы. Совместными усилиями за сутки потушили более пяти тысяч гектаров леса.

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