«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

В июле в Ярославле прошел уже 18-й международный кинофестиваль «В кругу семьи». С его основателем мы поговорили о будущем российской киноиндустрии и почему западные фильмы пока популярнее у молодежи.

Актер и режиссер Александр Ковтунец почти двадцать лет занимается просветительской деятельностью в направлении семьи и детства. Еще в 2004 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и при участии представителей органов государственной власти Российской Федерации им была создана общенациональная программа «В кругу семьи».

Одним из многочисленных проектов программы является международный кинофестиваль с одноименным названием — «В кругу семьи». В 2023 году он прошел уже в 18-й раз. Съемочная группа 5-tv.ru во главе с автором и ведущей спецпроектов Светланой Шевченко посетили древнерусский город Ярославль в дни проведения фестиваля, чтобы поговорить с его основателями и гостями в первую очередь о национальных и семейных скрепах, а также будущем киноиндустрии.

Мы начинаем публикацию серии интервью, которые были записаны в рамках фестиваля. Гостями выездной студии 5-tv.ru стали Федор Добронравов, Егор Бероев, Егор Корешков и Дарья Авратинская, Андрей Чадов, Артем Ткаченко, Андрей Караченцов.

«Ярославль — он же разный. И исторический, и современный. И мне очень нравится именно вот это сочетание, потому что фестиваль „В кругу семьи“ такой же. Он и о традициях, но в современном понимании. Нам хотелось создать именно профессиональный фестиваль, который не только бы собирал единомышленников со всего мира, но и который с точки зрения атмосферы заряжал бы людей любовью и радостью. И самое главное сделать, чтобы человек почувствовал, что он кому-то нужен», — рассказал в интервью президент программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец.

Для чего создавался фестиваль? В чем секрет его долголетия? Чем в развитии фестиваля помогают блогеры? Почему не каждое, даже талантливое кино, выстреливает? Сколько стоит снять фильм и как найти на него бюджет? О воспитании молодого поколения? Почему западные фильмы у молодежи более популярны? Стоило ли тратить миллиарды на полет в космос и создание фильма «Вызов»? Кто теперь завидует России? Почему стоит пересмотреть фильм «Я — учитель»? И чем он поможет в понимании целей СВО? И как бороться с попытками оспорить глубинные факты в истории России? Об этом и не только смотрите в видеоверсии интервью, а также читайте в последующих новостях на сайте 5-tv.ru.

Еще больше интервью со звездами в спецпроекте «ОтЛичная жизнь» и в разделе «Интервью» на сайте 5-tv.ru.