Пять человек пострадали при взрыве в порту Турции
Предварительно, все произошло во время загрузки судна зерном.
Фото: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer
Пять человек, по предварительным данным, получили ранения при взрыве в порту на западе Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник с места ЧП.
По его данным, взрыв прогремел на одном из элеваторов во время загрузки судна зерном.
«Причины взрыва не ясны, они выясняются компетентными органами», — сказал собеседник агентства.
Взрыв в порту Мраморного моря прогремел в турецкой Дериндже в понедельник, 7 августа. Сообщалось, что взрыв ощущался в соседнем городе Гельджук.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как почти сутки тушили пожар в промышленном кластере в Турции — десять заводов были в огне.
Читайте также
48%
1.03 103.84
1.31
Нашли ошибку?