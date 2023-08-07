Пять человек пострадали при взрыве в порту Турции

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 52 0

Предварительно, все произошло во время загрузки судна зерном.

Пять человек пострадали при взрыве в порту Турции

Фото: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer

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Пять человек, по предварительным данным, получили ранения при взрыве в порту на западе Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник с места ЧП.

По его данным, взрыв прогремел на одном из элеваторов во время загрузки судна зерном.

«Причины взрыва не ясны, они выясняются компетентными органами», — сказал собеседник агентства.

Взрыв в порту Мраморного моря прогремел в турецкой Дериндже в понедельник, 7 августа. Сообщалось, что взрыв ощущался в соседнем городе Гельджук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как почти сутки тушили пожар в промышленном кластере в Турции — десять заводов были в огне.

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