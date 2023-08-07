Взрыв прогремел возле порта в турецком Дериндже

Взрыв прогремел возле крупного коммерческого порта Дериндже на западе Турции. Об этом сообщает агентство IHA.

Агентство отмечает, что взрыв ощущался в соседнем городе Гельджук. По предварительным данным, в результате случившегося есть пострадавшие. Возможно, все произошло на складах в порту Мраморного моря.

Между тем в компании-операторе порта Safiport РИА Новости сообщили, что обстановка там спокойная.

Kocaeli'nde patlama meydana geldi. Haber telegram hesabımızda yayınlandı.

Kocaeli'nin Derince Limanı'nda şiddetli bir patlama meydana geldi#patlama pic.twitter.com/qAAdh2eZSJ

— mühendisyen (@muhendisyenn) August 7, 2023

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на трассе в Башкирии загорелся грузовик: огонь быстро охватил всю машину, а после раздался взрыв.