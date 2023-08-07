Больше «Ланцетов»: о чем Путин говорил с главой «Ростеха»

Сергей Чемезов представил президенту традиционный отчет об итогах работы госкорпорации.

Нарастить производство новейших образцов вооружения, в том числе беспилотников, призвал сегодня Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха». Уже вдвое вырос выпуск боевых самолетов. Не менее важно развитие и гражданской авиации.

Серийная сборка новых российских самолетов Superjet и МС-21 начнется в следующем году, сообщил Сергей Чемезов. В ответ президент заметил, что нашим авиапроизводителям стоит поскорее занять свободные ниши. Какие еще поручения дал глава государства, узнал корреспондент «Известий» Георгий Гривенный. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Чемезов сообщил Путину об увеличении выручки «Ростеха» в 2022 году.