Чемезов сообщил Путину об увеличении выручки «Ростеха» в 2022 году

Выручка госкорпорации «Ростех» по итогам прошлого года выросла на 2,5%, до 2,116 триллиона рублей. Об этом сообщил глава организации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

При этом в организации снизилась чистая прибыль.

«Но, к сожалению, чистая прибыль у нас уменьшилась значительно и составила всего лишь 39 миллиардов, а в прошлом году было 165 миллиардов», — сказал Чемезов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Ростех» завершил государственные испытания первой в истории России колесной гаубицы «Мальва».