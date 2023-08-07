Чемезов сообщил Путину об увеличении выручки «Ростеха» в 2022 году

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 25 0

Глава госкорпорации рассказал президенту об итогах работы за прошедший год.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Выручка госкорпорации «Ростех» по итогам прошлого года выросла на 2,5%, до 2,116 триллиона рублей. Об этом сообщил глава организации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

При этом в организации снизилась чистая прибыль.

«Но, к сожалению, чистая прибыль у нас уменьшилась значительно и составила всего лишь 39 миллиардов, а в прошлом году было 165 миллиардов», — сказал Чемезов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Ростех» завершил государственные испытания первой в истории России колесной гаубицы «Мальва».

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