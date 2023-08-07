Певица Лада Дэнс отказалась от псевдонима после ДТП: «Изменения будут серьезные»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 947 0

Директор Лады Дэнс Пудовкин сообщил об отказе певицы от творческого псевдонима

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Оказавшись на волосок от смерти, знаменитость переосмыслила жизнь и решила внести в нее коррективы.

Певица Лада Дэнс (Лада Волкова) решила отказаться от своего творческого псевдонима после ДТП, в которое она попала на днях. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил концертный директор знаменитости Сергей Пудовкин.

По его словам, следующая концертная программа певицы будет называться «Лада», без приставки «Дэнс». После аварии, которая была по-настоящему опасной и угрожающей жизни, исполнительница переосмыслила важные вещи и буквально переродилась, пояснил Пудовкин.

«Означает ли это смену имени и репертуара? Конечно, нет. Но изменения в Ладе будут серьезные. Я имею в виду эмоциональные. Лада — это ее настоящее имя и, наверно, сейчас мы будем использовать этот вариант легендарного, очень известного и очень позитивного имени на нашей эстраде», — заключил директор певицы.

Лада Дэнс 5 августа попала в аварию с участием трех автомобилей на трассе М-2 в Подольске Московской области. С места ДТП певицу в тяжелом состоянии доставили на вертолете медицинской службы в Институт микрохирургии мозга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ладу Дэнс перевели в частную клинику в Подмосковье.

+28° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
96.57
1.76 106.05
2.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:40
В Курской области силами РЭБ были посажены два беспилотника ВСУ
22:24
«Наступила на руку»: эпатажный блогер Света Яковлева напала на снимавшего ее фаната
22:12
Массовое захоронение времен ВОВ нашли в Ленинградской области
22:00
Умер режиссер фильма «Изгоняющий дьявола» Уильям Фридкин
21:49
Украина попросила у США дальнобойные ракеты ATACMS
21:33
Певица Лада Дэнс отказалась от псевдонима после ДТП: «Изменения будут серьезные»

Сейчас читают

«Отдал жизнь искусству»: живописец Любавин назвал смерть коллеги Устинова утратой для страны
Патологоанатом оценил вероятность криминальной смерти режиссера Джимбиновой
Мумифицированное тело режиссера театра имени Вахтангова нашли в квартире
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео