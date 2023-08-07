Певица Лада Дэнс отказалась от псевдонима после ДТП: «Изменения будут серьезные»
Директор Лады Дэнс Пудовкин сообщил об отказе певицы от творческого псевдонима
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Оказавшись на волосок от смерти, знаменитость переосмыслила жизнь и решила внести в нее коррективы.
Певица Лада Дэнс (Лада Волкова) решила отказаться от своего творческого псевдонима после ДТП, в которое она попала на днях. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил концертный директор знаменитости Сергей Пудовкин.
По его словам, следующая концертная программа певицы будет называться «Лада», без приставки «Дэнс». После аварии, которая была по-настоящему опасной и угрожающей жизни, исполнительница переосмыслила важные вещи и буквально переродилась, пояснил Пудовкин.
«Означает ли это смену имени и репертуара? Конечно, нет. Но изменения в Ладе будут серьезные. Я имею в виду эмоциональные. Лада — это ее настоящее имя и, наверно, сейчас мы будем использовать этот вариант легендарного, очень известного и очень позитивного имени на нашей эстраде», — заключил директор певицы.
Лада Дэнс 5 августа попала в аварию с участием трех автомобилей на трассе М-2 в Подольске Московской области. С места ДТП певицу в тяжелом состоянии доставили на вертолете медицинской службы в Институт микрохирургии мозга.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ладу Дэнс перевели в частную клинику в Подмосковье.
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