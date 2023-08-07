Умер художник-иллюстратор детских книг Николай Устинов

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 30 0

За свою карьеру он оформил несколько сотен произведений, знакомых практически каждому россиянину.

Умер художник-иллюстратор детских книг Николай Устинов

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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На 87-м году жизни скончался художник-иллюстратор детских книг Николай Устинов. По данным 5-tv.ru, он умер в своей квартире в Москве в Большом Афанасьевском переулке. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

В департаменте детской литературы издательства АСТ выразили, в свою очередь, соболезнования семье и близким художника.

«Трудно подсчитать, сколько книг проиллюстрировал Устинов для „Детской литературы“, „Малыша“, „Художника РСФСР“, издательств Тулы, Воронежа, Санкт-Петербурга», — сообщили в издательстве.

Он также участвовал в оформлении энциклопедии «Что такое. Кто такой» и энциклопедий «Дорлинг киндерсли», а также работал в периодике — журнале «Мурзилка», газете «Жили-были», «Роман-газете» и других.

В издательстве отметили, что Устинов за свою карьеру оформил несколько сотен книг. И не только в России, но и в других странах, включая Германию, Японию, Южную Корею.

Устинов был удостоен званий «Заслуженный художник РСФСР» и «Народный художник России».

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