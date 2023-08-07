Стали известны дата и место похорон композитора Александра Колкера

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 770 0

Композитора Александра Колкера похоронят на Смоленском кладбище в Петербурге

Стали известны дата и место похорон композитора Александра Колкера

Фото: Филиппов Алексей / ТАСС

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Гражданской панихиды не будет — такова была его последняя воля.

Заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Колкер будет похоронен на Смоленском кладбище в Северной столице завтра, 8 августа. Об этом сообщил 5-tv.ru председатель Союза композиторов Санкт-Петербурга Антон Танонов.

Похороны начнутся около 12:00, уточнил собеседник. Он напомнил, что гражданской панихиды не будет. Об этом просил сам Колкер незадолго до кончины. По словам Танонова, тот хотел, чтобы его похороны прошли в спокойной обстановке.

Скончался композитор 1 августа на 90-м году жизни. Его смерть стала невосполнимой утратой для петербургского музыкального мира. Вокруг его похорон было много обсуждений — родственники стремились найти лучшее место, но что-то постоянно шло не по плану.

Александр Колкер знаком советскому и российскому слушателю многими композициями. Среди его популярных работ песни «Туман», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Стоят девчонки», «Ночной трамвай» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирину Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище.

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Стали известны дата и место похорон композитора Александра Колкера

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