На волне: в США прошел чемпионат мира по серфингу среди собак

Оценивали четвероногих по всей строгости.

Необычные серферы заполонили пляжи Калифорнии. В эти выходные там прошел мировой чемпионат среди собак. Покорять волны Тихого океана вышли четвероногие спортсмены совершенно разных весовых категорий — от полукилограмма и больше.

Оценивали этих любителей экстрима по всей строгости: умению держаться на доске, времени и технике катания, размеру и силе волны.

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