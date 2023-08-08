На Украине заявили о несогласии некоторых стран с «формулой мира» Зеленского
Ермак: не все страны согласились с «формулой мира» на переговорах в Джидде
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine
В Саудовской Аравии проходят консультации по вопросу урегулирования украинского конфликта.
Не все страны согласились с «формулой мира» главы киевского режима Владимира Зеленского, предложенной на консультациях по урегулированию украинского конфликта в Саудовской Аравии. Об этом сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, передает ТАСС.
«Есть пункты, по которым вообще нет возражений, но есть и те, по которым диалог продолжается», — сказал он.
Ермак отметил, что страны Глобального Юга выразили несогласие по ряду «тяжелых» вопросах, например, касательно ответственности России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова уличила Госдепартамент США во лжи. Официальный представитель ведомства Мэттью Миллер обвинил Россию в отказе вести диалог по урегулированию украинского кризиса.
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