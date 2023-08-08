У самолета Ан-24 разорвало шасси при посадке в аэропорту Якутии

У грузового самолета Ан-24 разорвало шасси при посадке в аэропорту города Мирный в Якутии. О случившемся сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

«Произошел разрыв пневматика правой стойки шасси», — уточняется в сообщении.

В момент ЧП на борту, который следовал по маршруту Красноярск — Мирный — Магадан, находились три человека. Все они — члены экипажа, травм никто не получил. Поврежденный самолет отбуксировали к месту стоянки.

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