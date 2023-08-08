Четкий алгоритм: учителей научат борьбе с буллингом в российских школах
«Известия»: антибуллинговую программу запустят в российских школах
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
По мнению экспертов, сейчас жертвами этого явления являются больше половины учеников.
В российских школах запустят антибуллинговую программу. Как пишут «Известия», для борьбы с травлей разработан четкий алгоритм действий для учителей и директоров учебных заведений.
Педагогов научат выявлять случаи издевательства над детьми и противостоять агрессии. По мнению экспертов, сейчас жертвами буллинга являются больше половины учеников.
При этом только каждый шестой рассказывает о проблеме взрослым. Специалисты считают, что травлю проще всего предотвратить.
Но четверть директоров признались — никаких систем профилактики в их школах нет якобы из-за отсутствия самого буллинга. Однако не исключено, что учителя просто его не замечают: ведь, кроме издевок и обзывательств, травля происходит и в интернете.
Ранее 5-tv.ru писал, что делать с агрессивным подростком в школьном классе.
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