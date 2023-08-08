В России предложили запретить «девяток яиц» и схожие уловки

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«Известия»: в России могут запретить снижать объем продуктов без изменения цены

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Как потенциальные меры повлияют на сферу торговли?

В России могут запретить снижать объем продуктов в упаковке без изменения цены. Как пишут «Известия», для производителей установят единые требования к таре.

Речь о тех случаях, когда вместо десятка яиц продают «девяток». А вместо литра молока — 900 миллилитров.

В Минпромторге подтвердили, что новые нормы сейчас прорабатываются с властями и бизнесом. Если они будут утверждены, то производителям придется использовать только целые значения в упаковке: например, один килограмм или один литр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор обеспокоен качеством молока — сразу в шести регионах обнаружили подделки. На бутылках нет обязательной маркировки, внутри — непонятная жидкость.

В Петербурге вообще пугающие цифры: нарушать требования ГОСТа на производстве только за последний год там стали в пять раз чаще. А в соцучреждениях и вовсе в каждой третьей бутылке — не молоко, а фальсификат.

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