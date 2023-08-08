Польша возобновила прокачку нефти по поврежденному участку «Дружбы»

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 32 0

Несколько дней назад произошла разгерметизация.

Польша возобновила прокачку нефти по поврежденному участку «Дружбы»

Фото: www.globallookpress.com / Attila Volgyi

Читайте нас в: Дзен Новости

Польша возобновила прокачку нефти по участку трубопровода «Дружба», который был поврежден 5 августа. Об этом сообщила компания — оператор польского участка PERN.

Уточняется, что были проведены все необходимые ремонтные работы, участок был полностью восстановлен.

Несколько дней назад сообщалось, что на одной из нитей нефтепровода «Дружба» на территории Польши произошла разгерметизация. Трубопровод не функционировал. Прокачка энергоносителя была своевременно остановлена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как американский президент Джо Байден попал в тупик из-за стремления ОПЕК+ поддерживать уровень цен на нефть.

+25° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
96.57
1.76 106.05
2.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:38
В России предотвратили 188 терактов с февраля 2022 года
12:29
Четкий алгоритм: учителей научат борьбе с буллингом в российских школах
12:26
Мэр Димитровграда Большаков задержан со стрельбой
12:20
«Банановый режим»: Захарова высмеяла визит Виктории Нуланд в Нигер
12:13
Под Владимиром горит предприятие на площади 5,8 тыс квадратных метров
12:06
На левом берегу Днепра уничтожены два украинских катера с десантом

Сейчас читают

Роман Маякин поцеловал Агату Муцениеце: «Мы неразлучны»
«Не может погасить»: как связаны заявление в суд о банкротстве Эппле и ее долг
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео