Польша возобновила прокачку нефти по поврежденному участку «Дружбы»

Польша возобновила прокачку нефти по участку трубопровода «Дружба», который был поврежден 5 августа. Об этом сообщила компания — оператор польского участка PERN.

Уточняется, что были проведены все необходимые ремонтные работы, участок был полностью восстановлен.

Несколько дней назад сообщалось, что на одной из нитей нефтепровода «Дружба» на территории Польши произошла разгерметизация. Трубопровод не функционировал. Прокачка энергоносителя была своевременно остановлена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как американский президент Джо Байден попал в тупик из-за стремления ОПЕК+ поддерживать уровень цен на нефть.