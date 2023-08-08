«Россия надоела?» — Игорь Николаев наслаждается жизнью в Италии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31 0

Игорь Николаев показал кадры с отдыха в Италии

«Россия надоела?» — Игорь Николаев наслаждается жизнью в Италии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Alex Kazakov IZVESTIA

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Венецианские виды вдохновляют знаменитого певца. Но когда же он собирается домой?

Народный артист России Игорь Николаев отправился на отдых в Италию. В социальных сетях он поделился снимками из отпуска в Венеции.

«Город, в котором застыло время и веками ничего не меняется. И это прекрасно», — пишет звезда в личном блоге.

В городе каналов и гондол певец наслаждается каждой минутой. Он отметил, что на итальянских улочках ему сразу вспомнилось великолепное произведение Иосифа Бродского «Венецианские строфы».

Фото: Instagram* / igor_nikolaev_music

Подписчики желают исполнителю прекрасно отдохнуть и набраться сил для возвращения к работе. Некоторые даже по-доброму завидуют ему и пишут, что сами с удовольствием отправились бы в теплые края. Однако в комментариях встречаются и негативно настроенные люди.

«И кто тебя в Европу пустил? Россия надоела уже?»;

«Да как у вас все просто. Заработал деньги в России»;

«Непатриотично»;

«Не оторвать вас от Европы», — пишут ему пользователи сети.

Тем не менее Николаев на подобные выпады не отвечает. На отдых он, вероятно, отправился с супругой Юлией Проскуряковой — она также делится фотографиями из Италии в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Николаева вспомнила тяжелый период в отношениях с певцом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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