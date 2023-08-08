«Гуляла с другими»: зарезавший подругу в Екатеринбурге подросток назвал мотив

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 21 0

Подросток в Екатеринбурге зарезал подругу за то, что она гуляла с другими

«Гуляла с другими»: зарезавший подругу в Екатеринбурге подросток назвал мотив

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Michael Memminger

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В ходе допроса парень вел себя спокойно.

Подросток, зарезавший свою подругу в Екатеринбурге, признался, что та сама «спровоцировала его своим поведением». Мотивы преступления он раскрыл в ходе допроса, сообщает портал Е1 со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

«Она гуляла с другими парнями и он ее приревновал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе допроса парень вел себя спокойно. Он также признался, что роковой вечер выпил спиртного и находился под воздействием наркотических средств. Между тем знакомые охарактеризовали подростка как агрессивного и дерзкого парня, готового начать конфликт на пустом месте.

Днем ранее, 7 августа, сообщалось, что в Екатеринбурге молодые люди не смогли разрешить вспыхнувшую ссору и один из них схватился за нож. Конфликт произошел между 16-летним парнем и 17-летней девушкой ночью в квартире. Тело погибшей нашли без одежды в ванной — напавший избивал ее руками, топил и наносил удары ножом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижнем Новгороде 21-летняя девушка в ходе распития горячительных напитков поссорилась с 16-летним парнем и убила его.

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