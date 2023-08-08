Новая разметка для соблюдения дистанции появится на платных трассах России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 51 0

Ее нанесут и на некоторых участках дорог Московской области.

Новая разметка для соблюдения дистанции появится на платных трассах России

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Экспериментальную разметку для соблюдения дистанции нанесут на некоторых платных трассах России. Об этом сообщила пресс-служба «Автодора».

Уточняется, что она появится на дорогах с повышенным скоростным режимом — до 110 и 130 километров в час. Так, новую разметку можно будет увидеть на участках трассы М-4 «Дон» в Воронежской, Ростовской, Липецкой областях, а также на двух участках платной трассы М-11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях.

«Два из них находятся в Подмосковье — на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД)», — добавили в «Автодоре».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания «АвтоВАЗ» переносит производство автомобилей Lada Largus из Тольятти в Ижевск, в связи с чем выпуск машин данного семейства приостанавливается.

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