Известно, куда летят: полчища саранчи испугали жителей Астраханской области

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Стаи саранчи сняли на видео в Астраханской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer; 5-tv.ru

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Они за считанные часы могут уничтожить посадки не только на частных огородах, но и на полях.

Южные регионы России атаковали целые полчища саранчи. Передвижение стай этих насекомых сняли на видео жители Астраханской области, и выглядит это действительно устрашающе.

Насекомые способны за считанные часы уничтожить посадки не только на частных огородах, но и на полях, особенно урожай зерна и бобовых культур. По данным ученых, полчища направляются в сторону Краснодарского края, а если вредителям позволят погодные условия, то и в Крым.

Ранее 5-tv.ru писал, что у жителей Нью-Йорка была настоящая паника — в городе прошло нашествие крошечных крылатых насекомых зеленоватого цвета. Американцы уже сравнили это с библейской чумой.

Тем не менее эксперты уверяют, что это всего лишь определенный вид мошек под названием тля. Собственно, это самое обычное садовое насекомое.

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