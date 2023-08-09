Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 25 0

Сообщается о нескольких пострадавших.

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Читайте нас в: Дзен Новости

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Советском районе Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию.

Уточняется, что ЧП произошло на улице Айвазовского.

«Пострадали как минимум четыре человека, среди них двое детей», — сказал собеседник агентства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв газа произошел в жилом доме Астрахани. В результате два человека погибли.

+18° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.08
-0.49 105.44
-0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:35
Паника в Киеве: забастовка началась на производящем Storm Shadow для ВСУ заводе
11:34
Человеческий фактор мог стать причиной взрыва в Сергиевом Посаде
11:26
Курс евро поднялся выше 107 рублей впервые с марта прошлого года
11:20
Центробанк с 15 августа запустит пилот по операциям с цифровым рублем
11:11
Кириенко выступил на молодежном форуме «ОстроVа» на Сахалине
11:07
Власти объявили о тотальной эвакуации зданий после взрыва в Сергиевом Посаде

Сейчас читают

Лужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню
Киев, Вашингтон и Берлин заподозрили в предательстве Варшавы
Пятидневная война: 800 бойцов пошли против 12-тысячной группировки Грузии
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео