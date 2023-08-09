Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале
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Сообщается о нескольких пострадавших.
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Советском районе Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию.
Уточняется, что ЧП произошло на улице Айвазовского.
«Пострадали как минимум четыре человека, среди них двое детей», — сказал собеседник агентства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв газа произошел в жилом доме Астрахани. В результате два человека погибли.
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