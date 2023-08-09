Шойгу заявил о начале закупок Польшей оружия у США и Британии
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Это несет прямые риски для России.
Фото: www.globallookpress.com / Attila Husejnow
Польша начала масштабные закупки оружия у США, Великобритании и Южной Кореи. Речь идет о танках, системах артиллерии, средствах ПВО и авиации, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, «самую мощную армию на континенте», — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.
Он отметил, что это несет прямые риски для России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Польша своей позицией по Украине загнала сама себя в тупик и стала жертвой собственной пропаганды.
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