Шойгу заявил о начале закупок Польшей оружия у США и Британии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 26 0

Это несет прямые риски для России.

Шойгу заявил о начале закупок Польшей оружия у США и Британии

Фото: www.globallookpress.com / Attila Husejnow

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Польша начала масштабные закупки оружия у США, Великобритании и Южной Кореи. Речь идет о танках, системах артиллерии, средствах ПВО и авиации, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, «самую мощную армию на континенте», — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

Он отметил, что это несет прямые риски для России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Польша своей позицией по Украине загнала сама себя в тупик и стала жертвой собственной пропаганды.

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