Крестница Веры Васильевой назвала возможную причины смерти народной артистки

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 1 531 0

Крестница Веры Васильевой называла жару в качестве причины смерти актрисы

Крестница Веры Васильевой назвала возможную причины смерти народной артистки

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Погода унесла жизнь актрисы. Но как именно это произошло?

Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в 97 лет 9 августа. Ее смерть стала неожиданностью для многих фанатов. Ведь, еще совсем недавно она выходила на сцену своего родного Московского академического Театра сатиры. Крестница актрисы Дарья Милославская назвала возможную причину смерти изданию KP.RU.

Женщина рассказала, что артистка проводила время с ней и ее семьей на даче. А накануне она гуляла и общалась с близкими. Но неожиданно Васильевой стало плохо. Ее состояние ухудшилось ночью. Крестница актрисы считает, что причиной плохого самочувствия стала жара, которая в последние дни держится в Москве. Впоследствии погода привела к смерти народной артистки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто унаследует имущество и деньги бездетной Васильевой. Предположительно, главная в очереди на наследство именно ее крестница Дарья Милославская.

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