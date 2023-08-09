Названая дочь и внучка? Кто унаследует имущество и деньги бездетной Васильевой

Около 20 лет назад знаменитая актриса познакомилась с молодой женщиной и ее ребенком, которых стала считать своей семьей.

Официальных наследников у скончавшейся на 98-м году жизни народной артистки СССР Веры Васильевой нет — ее брак с заслуженным артистом РСФСР Владимиром Ушаковым был бездетным. Предположительно, наследство актрисы достанется ее крестнице Дарье Милославской и ее дочери Светлане, которую Васильева считала своей внучкой.

По данным из открытых источников, с Милославской актриса случайно познакомилась около 20 лет назад. Васильева направлялась в больницу к мужу, когда на улице к ней подошла молодая женщина и предложила помочь донести тяжелые сумки. Так они подружились и начали общаться.

Со временем Васильева стала считать Милославскую своей названой дочерью, а ее дочь Светлану, которой сейчас десять лет, полюбила как родную внучку. Женщина и ребенок стали настоящей семьей бездетной Васильевой, вместе они проводили много времени и путешествовали.

Актриса ранее подтверждала в СМИ, что оформила на Милославскую и ее дочь завещание. При этом Васильева подчеркивала, что это было ее личной инициативой, и опровергала порочащие ее крестницу слухи.

В браке с Ушаковым актриса прожила более 50 лет и только после смерти супруга узнала, что у них не могло быть детей. Об этом свидетельствовали данные медкарты Ушакова, в которую Васильева заглянула, когда муж скончался в 2011 году.

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве в семье шофера и домохозяйки. У будущей актрисы были две сестры и брат. В 1948 году Васильева окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Как отмечает URA.RU, еще во время учебы, в 1945 году, она начала карьеру в кино, в картине «Близнецы».

Первой крупной работой Васильевой в кино стала роль Насти Гусенковой в фильме «Сказание о земле Сибирской» 1947 года. За эту роль актриса получила Сталинскую премию. Всего в фильмографии Васильевой более 40 картин. В числе самых популярных «Свадьба с приданым» (1953), «Похождения зубного врача» (1965), «Звезда экрана» (1974), «Несовершеннолетние» (1976), «Карнавал» (1981), «Выйти замуж за капитана» (1985).

С 1948 года Васильева служила в Московском академическом театре сатиры, на сцене которого сыграла более 60 ролей. Одной из лучших ее работ считалась графиня Альмавива в спектакле Валентина Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше (1968). В 1986 году Васильевой присвоили звание народной артистки. Актриса — автор двух книг: «Продолжение души» и «Золушка с Чистых прудов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни. Причины смерти не называются. О месте и дате похорон пока тоже ничего неизвестно.