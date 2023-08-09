Михалков напомнил Западу о «человеческом зоопарке» на территории Европы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Никита Михалков напомнил Европе о расистской выставке чернокожих в 1958 году

Михалков напомнил Западу о «человеческом зоопарке» на территории Европы

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Знаменитый режиссер ответил на беспокойство Запада по поводу улучшающихся отношений России со странами Африки.

Режиссер Никита Михалков рассказал, что еще в 1958 году в Европе существовала расистская выставка чернокожих людей, где их демонстрировали наравне с обезьянами. Так кинодеятель отреагировал на беспокойство Запада по поводу сближения России со странами Африки.

«В 1957 году СССР запустил на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли. В 1958 году в Европе еще существовал „человеческий зоопарк“ с неграми. В Брюсселе бельгийское министерство колоний устроило „конголезскую деревню“, для чего туда доставили 700 жителей Конго, которых вырядили как дикарей», — написал Михалков в своем Telegram-канале «Бесогон».

Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита «Россия — Африка» высоко оценил стремление лидеров африканских стран к взаимовыгодному сотрудничеству. По словам российского лидера, «черный континент» обладает колоссальным потенциалом и развивается стремительными темпами.

И, если во времена СССР многое со стороны Москвы делалось для стран Африки в одностороннем порядке, так как иначе было невозможно, то сегодня ситуация изменилась. Представители африканских государств на саммите в Петербурге не просили у России какой-либо безвозмездной помощи, а предлагали взаимовыгодные проекты.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла поездку заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд в Нигер.

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