В Казахстане приостановили работу домена yandex.kz

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 22 0

Ситуацию прокомментировали и в самом «Яндексе».

В Казахстане приостановили работу домена yandex.kz

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Власти Казахстана приостановили работу местного домена российского «Яндекса». Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на министерство цифрового развития страны.

«С 9 августа 2023 года приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Казахстана», — говорится в сообщении.

Позднее в пресс-службе «Яндекса» заявили РБК, что специалисты работают над восстановлением доступа к сервисам. При этом с проблемами до блокировки сталкивались пользователи Астаны, Алматы, Караганды и других городов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пользователи из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе WhatsApp*.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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